Pioli: "Calhanoglu è un leader tecnico e morale. Può diventare un top e non solo un ottimo giocatore"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Spal e Milan, Stefano Pioli ha parlato di Calhanoglu e della crescita del turco nelle ultime partite. Queste le sue parole: "Credo sia un grande giocatore, lo sto stimolando perchè ha la qualità per diventare determinante nel risultato finale. Ha tutto, si sa muovere, corre ed è generoso. Può diventare un top, non solo un ottimo giocatore. E' sia leader tecnico che morale ma questo lo devono riconoscere i suoi compagni".