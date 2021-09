Pioli chiaro: "Vogliamo giocare la Champions per vincere, non per partecipare"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Atletico Madrid sulla Champions League: "Vogliamo fare la Champions League per vincere, non per partecipare. Ci pesa non aver fatto punti, ma questo ci farà crescere sicuramente. Non molliamo. Adesso pensiamo a far bene domenica contro un avversario del nostro livello per chiudere bene questa prima parte di campionato".