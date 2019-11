Pioli e il caso telefonini: "Non vorrei che diventi più grande di quello che è"

Dalle colonne del Corriere della Sera, Stefano Pioli chiude definitivamente il caso relativo alle immagini che ritraggono Biglia, Rebic e Kessié intenti a smanettare sui telefonini nel pre-partita di Milan-Napoli: "Incassiamo le censure per i risultati che mi auguro presto arrivino. E capisco che a prima vista certe immagini possano suscitare le reazioni delle ultime ore. Ma se fossi stato certo che i giocatori erano intenti a chiamare o mandare messaggi prima di una sfida importante io per primo mi sarei arrabbiato. Ora non vorrei che il caso diventi più grande di quello che è. Peraltro quando è successo non ero presente: quando entra la tv nello spogliatoio preferisco uscire".