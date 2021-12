Pioli e le scelte verso la Salernitana: "Pellegri sta bene: è a disposizione così come Ibra, vedremo che scelte fare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana, Stefano Pioli ha parlato di Leao e Pellegri. Queste le sue parole: "Per Leao è il percorso giusto, ha voglia di fare; deve insistere ad avere maggiore presenza e cattiveria in aria, giocando con forza e convinzione con le sue qualità. Pellegri sta bene: è a disposizione così come Ibra, vedremo che scelte fare".