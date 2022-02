Pioli elogia Kalulu: "Non mi sorprende più, gioca con coraggio e personalità"

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa odierna, ha speso parole d'elogio per il giovane difensore PIerre Kalulu: "E' un titolare, gioca con forza, coraggio e personalità. Mi ha sorpreso all'inizio, ma ora non mi sorprende più. La sua forza è affrontare ogni partita con grande convinzione e fiducia. Ha dei mezzi fisici e di lettura importanti: per me è assolutamente un titolare del Milan".