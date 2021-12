Pioli elogia Tomori: "È fortissimo e ha grandi caratteristiche"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Liverpool, Stefano Pioli ha parlato delle idee tattiche per la gara di domani. Queste le sue parole: "Penso che Tomori sia fortissimo, che abbia bellissime caratteristiche, soprattutto per il mio modo di interpretare le gare. Però Fika ha già risposto: lui a Madrid non c'era e l'importante sono le qualità della squadra".