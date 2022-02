Pioli: "Ibra e Rebic out domani. Tomori? Disponibile, ma non credo dall'inizio"

Alla vigilia del match contro l'Inter, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati: "Per quanto mi riguarda non esistono pre partita belli o brutti, esistono settimane di lavoro. Abbiamo avuto il tempo necessario per prepararci. Né Ibra né Rebic saranno disponibili. Tomori ha fatto un grande lavoro, sarà disponibile ma non credo dall'inizio".