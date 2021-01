Pioli: "Ibrahimovic è più concentrato sulla squadra che su Sanremo. E' un professionista maniacale"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Milan, Stefano Pioli ha del recupero di Ibrahimovic e della sua partecipazione a Sanremo. Queste le sue parole: "E' molto più concentrato sulla squadra che su Sanremo. Aveva già avvisato il club e me prima che la cosa diventasse ufficiale. E' talmente un professionista, maniacale che coglierà anche questa occasione per dimostrare che non mollerà un centimetro. Vuole rientrare il prima possibile ma per il suo infortunio serve cautela"