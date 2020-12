Pioli: "Il merito maggiore di questi risultati è del club, ci mette in condizione di lavorare nel miglior modo possibile"

Intervistato da DAZN al termine di Milan-Lazio mister Stefano Pioli ha fatto i complimenti alla società: "Innanzitutto il merito maggiore di questi risultati per quest’anno penso sia del club. Ci mette in condizione di lavorare nel miglior modo possibile. La società ci fa stare tranquilli, l’area tecnica mi ha messo a disposizione ragazzi forti e giovani che crescono partita dopo partita. Non siamo ovviamente ancora perfetti, oggi abbiamo perso un po’ di lucidità e ci sta. Ma non per quello devi andare in difficoltà. Mi auguro dia vere presto tutta la rosa a disposizione, con gli infortuni sono venute a mancare le rotazioni. I ragazzi danno l’anima, sentiamo molto anche il rapporto con i tifosi che ci stanno dando tanto”.