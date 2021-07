Pioli: "Kjaer uomo di un'intelligenza rara. Ha usato le sue qualità per salvare Eriksen"

Simon Kjaer è stato uno degli eroi dell'Europeo per motivi extra calcistici. Per aver soccorso Eriksen nel corso della partita contro la Finlandia, probabilmente salvandogli la vita ancora prima dell'arrivo dei medici. Stefano Pioli, suo allenatore nel Milan, ha parlato di lui nel corso di una lunga intervista al Fatto Quotidiano: "Lo conoscevo già il valore di Kjaer. È un uomo di un'intelligenza e di una sensibilità rara. Ha usato quelle qualità per salvare un amico. È stato lucido e "preciso" anche in un frangente così drammatico". Nel 1998 anche il tecnico milanista ha vissuto qualcosa di simile, vittima di uno scontro di gioco: "Non ricordo niente, ho avuto il coraggio di rivedere le immagini solo tanti mesi dopo".