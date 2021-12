Pioli lancia l'emergenza:  "Si gioca troppo. La salute dei calciatori è fortemente a rischio"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana, Stefano Pioli ha parlato dei tanti impegni stagionali. Queste le sue parole: "Si gioca troppo, è evidente. La salute dei calciatori è fortemente a rischio e vale per tutti. Quando si parla di turn over non è turn over - che per me non esiste, per me sono tutti titolari - diventa inevitabile: bisogna per forza far rifiatare i giocatori dal punto di vista fisico e mentale. È difficile capire come sistemare il calendario".