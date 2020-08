Pioli: "Milan favorito dall'assenza del pubblico? Non condivido. I giocatori non vedono l'ora di ritrovare l’abbraccio di San Siro"

Secondo qualcuno, il Milan è stato favorito dal fatto di giocare senza pubblico, ma Stefano Pioli non è d'accordo come ha spiegato a Repubblica: "Non condivido. La seconda parte della stagione è stata inusuale e il nostro pubblico è giustamente esigente, ma in pochi stadi ricevi tanta passione. I giocatori non vedono l’ora, Covid permettendo, di ritrovare l’abbraccio di San Siro. Sarà un fattore in più per consolidare gli ultimi risultati".