Pioli: "Ogni partita deve essere quella della svolta. Abbiamo appeso la classifica a Milanello"

In vista della partita di domani contro il Napoli, Stefano Pioli ha dichiarato in conferenza stampa: "Non voglio entrare nelle loro problematiche, credo troveremo un Napoli motivato e determinato, allenato da un allenatore esperto. Noi non saremo da meno per qualità e per stimoli. Ogni gara deve essere quella della svolta. Anche nelle altre partite abbiamo avuto l'atteggiamento corretto, ogni partita va affronta al massimo. Le motivazioni e gli stimoli non ci mancheranno, la squadra è consapevole. Domani son convinto che faremo una partita seria. La classifica? Abbiamo appeso la classifica a Milanello e la squadra è consapevole".