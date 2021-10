Pioli: "Per i giocatori che andranno in nazionale sarà una stagione faticosa"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv nel post partita di Milan-Verona, Stefano Pioli ha parlato della squadra. Queste le sue parole: "Ho tanta stima e fiducia nella squadra. So quando possono dare e so che possiamo crescere ancora. Il Verona è la squadra che ha segnato più gol nei 15 minuti iniziali e dovevamo stare più attenti. Cerco di restare positivo e abbiamo avuto tante defezioni, non è stato facile preparare la partita ma noi dobbiamo essere forti. Per i giocatori che andranno in nazionale sarà una stagione faticosa perchè non hanno possibilità di staccare. Se vogliamo ottenere un grande risultato, dovremo fare uno sforzo eccezionale"