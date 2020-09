Pioli: "Per il rientro di Leao serve cautela. Musacchio e Romagnoli ci saranno dopo la sosta"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bodo Glimt, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni degli infortunati rossoneri. Queste le sue parole: "Leao ha iniziato solo ieri a lavorato sul campo. E' un ragazzo giovane, ma dobbiamo usare cautela, l'importante è che sia tornato con noi. Da lui mi aspetto una completa maturazione. Musacchio e Romagnoli? Stanno meglio, non possono forzare i tempi, vederli in campo dopo la sosta credo che sia cosa più plausibile"