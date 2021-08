Pioli: "Romagnoli si sta allenando benissimo. Potrei anche giocare a tre in difesa"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui alcune soluzioni tattiche. Queste le sue parole: "Se arriva un giocatore di qualità tanti meglio ma noi non siamo vincolati al 4-2-3-1 o altri moduli, gli schemi sono fissi sulla lavagna poi in campo le cose cambiano. Cerco di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Anche Romagnoli è un peccato che non giochi. E' un bravissimo ragazzo e si sta allenando benissimo e magari potrei giocare anche a tre in difesa"