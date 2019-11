Pioli su Caldara: "Non è ancora pronto per giocare con noi, domani sarà con la Primavera"

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza alla vigilia di Milan-Napoli su Mattia Caldara: "Sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare con noi. Domani giocherà con la Primavera, sperando che possa mettere ritmo nelle sue gambe e nella sua testa per tutti i 90 minuti. Credo che abbia bisogno ancora di un paio di settimane per colmare il gap con i compagni. Poi spetterà a me scegliere i migliori".