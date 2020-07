Pioli su Gattuso: "Sta facendo un ottimo lavoro. Domani sarà una partita difficile"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Milan, Stefano Pioli ha parlato dell'avversario ma anche della squadra rossonera. Queste le sue parole su Gattuso e il Napoli: "Dobbiamo fare una grande prestazione, ne abbiamo le qualità. Dobbiamo giocare con questa consapevolezza, dobbiamo sfruttare questo momento e dare il massimo. Noi abbiamo ripreso bene dopo la pausa, ma abbiamo recuperato solo un punto dal Napoli. Far raffronti con l'anno scorso non so, sono cambiati i giocatori. Ora dobbiamo affrontare una squadra forte e dobbiamo farlo con convinzione. Nessuno di noi sta pensando al 3 agosto ma solo a dare il massimo fino alla fine".