Pioli su Ibra: "Sa fare tutto, non vede l’ora di allenarsi con noi"

Nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Stefano Pioli si è soffermato molto sull’arrivo di Ibrahimovic: "È un guerriero, un leader - ha dichiarato il tecnico - un giocatore carismatico che ha grande senso della responsabilità e grande voglia di vincere. Sarà di stimolo per tutta la squadra, il suo apporto sarà fondamentale. Sa fare tutto, sa mandare in gol i compagni, sa occupare bene l’area, saprà essere il punto di riferimento della nostra fase offensiva. L’ho sentito al telefono, è molto carico, non vede l’ora di allenarsi con noi, come io di averlo. Gli ho dato il benvenuto, si è informato sulle condizioni della squadra, sui prossimi allenamenti, sulle prossime situazioni da affrontare. Mi ha detto: mister stai tranquillo che sto bene".