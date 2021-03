Pioli su Ibrahimovic: "Il suo rientro è molto importante per noi. Ci ha dato tanto in termini di personalità"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Manchester United, Stefano Pioli ha parlato dell'importanza di Ibrahimovic e sulle sue chances per scendere in campo domani. Queste le sue parole: "Vedremo le scelte da fare, il suo rientro è importante, non ha i novanta minuti nelle gambe poi vedremo che scelte fare. Ibra ci ha dato tanto in termini di personalità e nello spessore. Zlatan è un grande campione, non so se sia stato bravo a Sanremo, mentre in campo resta un grande campione e mi aspetto tanto da lui da qui alla fine".