Pioli su Leao: "Sta crescendo tanto, ha sempre tenuto in ansia la difesa avversaria"

Intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Juventus, mister Stefano Pioli ha commentato così la prestazione di Rafael Leao: "Sta crescendo tanto, stasera ha tenuto sempre in ansia la difesa avversaria. Nella cattiveria può fare passi in avanti, li farà e li sta facendo. Sta lavorando per la squadra come non aveva mai fatto, è un segno della sua crescita e disponibilità. Ha grandissima potenzialità, continuerà a crescere".