Pioli su Milan-Bodo/Glimt: "Siamo soddisfatti, è normale soffrire in queste partite"

Al termine di Milan-Bodo/Glimt di Europa League mister Pioli ha commentato così a Milan TV la prestazione dei rossoneri: "Siamo soddisfatti. E' normale soffrire in queste partite. Ieri avevo detto che loro stavano bene, non volevo mettere le mani avanti. Siamo stati bravi a rimanere lucidi dopo il loro vantaggio, mentre non siamo stati bravi a gestire il match dopo il 3-1. Dovevamo soffrire meno, ma secondo me queste vittorie sofferte ci fanno bene. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, ma c'è soddisfazione. Dovevamo evitare l'ultima occasione che hanno avuto, abbiamo rischiato".