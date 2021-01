Pioli sugli infortunati: "Difficile fare previsioni. Castillejo domani sarà convocato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Milan, Stefano Pioli ha fatto il bollettino degli infortuni rossoneri. Queste le sue parole: "L'unico convocato sarà Castillejo, tutti gli altri stanno lavorando bene, non sono in grado di dare la tempistica giusta, a parte Gabbia gli altri sono infortuni muscolari. Ibra sta bene e proverà a rientrare il prima possibile. Stanno bene, sono concentrati, oggi però difficile fare previsioni".