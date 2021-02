Pioli sui recuperi: "A parte Diaz tutti gli altri hanno lavorato con la squadra. Spero che l'organico resti al completo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan, Stefano Pioli ha parlato dei calciatori a disposizione e dei recuperi. Queste le sue parole: "E' stata una buona settimana. A parte Diaz e Daniel in primavera tutti gli altri hanno lavorato con la squadra. Ho buoni margini di scelta. Penserò solo alla partita di domani. Poi da lunedì penserò alle prossime. Ora spero che l'organico resti al completo. Ci saranno scelte difficile da fare. Sarà importante avere giocatori pronti a gara in corso. Più avanti poi potrò gestire la condizione dei giocatori. Calabria sfrutterà la squalifica per recuperare un piccolo problemino che ha mentre gli altri stanno bene. Domani sarà una partita difficille "