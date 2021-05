Pioli sui tifosi: "Ci hanno dato una grandissima emozione. Noi abbiamo riscaldato loro il cuore"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato ospite negli studi di MilanTV durante la trasmissione "Inferno del Lunedì" condotta da Mauro Suma sul sostegno dei tifosi rossoneri: "In questa stagione i milanisti ci hanno dato una grandissima emozione. Ci hanno caricato facendoci capire che cosa stavamo facendo. Abbiamo fatto una stagione riscaldando il cuore dei tifosi nel bene e nel male, perché i tifosi hanno capito che giochiamo con anima, spirito, generosità, con volontà di vincere le partite dall'inizio alla fine. Vederli così vicini a noi ci ha dato la carica per affrontare una partita molto complicata e molto difficile. I tanti messaggi dei tifosi? Leggerò questi messaggi ai miei calciatori quando ci ritroveremo. Il massimo che possiamo ottenere è far felice la gente, oltre noi stessi, per i nostri successi. Questo ci deve spingere a continuare a dare il meglio. Abbiamo fatto una grande stagione, godiamoci quest'estate consapevoli che il bello e il difficile dovrà ancora arrivare".