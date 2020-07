Pioli sull'assenza di Theo: "Le sue caratteristiche mancheranno. Laxalt a Sassuolo ha fatto bene"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui l'assenza di Theo Hernandez nella gara con l'Atalanta. Queste le sue parole: "Theo ha caratteristiche importanti per noi, abbina una grande partecipazione alla fase offensiva a una grande fisicità in quella difensiva. Non sarà l'unica assenza, ma Laxalt ha fatto bene contro il Sassuolo e anche gli altri faranno bene".