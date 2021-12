Pioli sulla questione infortuni: "Ci stiamo lavorando. Ora dobbiamo stringere i denti, poi la situazione migliorerà"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Liverpool, Stefano Pioli ha parlato della questione infortuni. Queste le sue parole: "Ci stiamo lavorando, alla lunga può fare la differenza. Sicuramente il giocare tanto incide, ma questo vale per tutti: stiamo cercando di fare di tutto per cercare di preservare i giocatori, di tutelarli, rispetto all'anno scorso sto facendo qualche turnazione in più. Ora dobbiamo stringere i denti, fino al 22 dicembre dobbiamo raccogliere il massimo che possiamo, poi sono sicuro la situazione migliorerà".