Pioli sulla sconfitta con il Lille: "L'altra sera il nostro livello non è stato ottimale. Vogliamo ottenere il massimo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona, Stefano Pioli è ritornato sulla sconfitta con il Lille. Queste le sue parole: "Non ci siamo espressi nel modo migliore, abbiamo abbassato il livello delle prestazione e abbiamo pagato caro. Abbiamo analizzato gli aspetti positivi e negativi, dobbiamo mettere in campo una prestazione diversa. Parlo spesso con i miei giocatori, lo faccio sempre, sia nei momenti positivi che negativi. Siamo tutti nella stessa direzione, cerchiamo di trovare l'aspetto migliore per la squadra. L'altra sera il livello nostro non è stato ottimale. Le pressioni ce le creiamo da soli. Siamo molto rigidi con noi stessi. Vogliamo ottenere il massimo."