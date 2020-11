Pobega non ha dubbi sul suo futuro: "Voglio tornare al Milan"

In merito al suo futuro, Tommaso Pobega, centrocampista rossonero in prestito allo Spezia, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Voglio tornare al Milan. Prima di passare allo Spezia ho giocato in amichevole contro Monza e Vicenza. E mi ero accorto che il Milan fosse pronto per il salto di qualità: è una grande squadra, tutti sanno quello che devono fare in campo e le caratteristiche dei singoli vengono esaltate. Piuttosto mi è spiaciuto giocare con lo Spezia in un San Siro deserto: è stato molto triste".