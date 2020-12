Poggi: "Tra Lukaku e Ibra che scelgo? Lo svedese tutta la vita. Sul mercato starei attento alle opportunità"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' Paolo Poggi ha parlato dell'impatto di Lukaku e Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Tra Lukaku e Ibra chi mi prenderei per spostare gli equilibri e vincere lo scudetto? Ibra, tutta la vita. Milan? Starei attento a non rovinare gli equilibri col mercato, non cercherei di cambiare se non per mettere dentro qualcosa di straordinario, se no resterei così"