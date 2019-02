Pol a MN: "Obiettivo stagionale di Piatek era 10 gol e titolarità... Oltre ogni aspettativa"

Michał Pol, direttore di Onet Sport e Przeglad Sportowy, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva alla redazione di MilanNews.it. Queste le sue parole sugli obiettivi stagionali di Piatek per la prima annata in Serie A: "Sapeva di essere pronto, di poter lasciare subito il suo marchio sulla Serie A. L'obiettivo era diventare velocemente titolare e segnare circa una decina di gol. Era certo di come il Genoa fosse solo la prima stazione della sua carriera fuori dalla Polonia, ma mai avrebbe immaginato un secondo trasloco in soli cinque mesi. Non si aspettava una cessione subito, nella sua prima annata in Italia, era - ed è tuttora - solo concentrato nel suo lavoro".