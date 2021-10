Portogallo, Leao sull'esordio: "Emozionato e orgoglioso, anche sfortunato... Posso essere convocato più spesso"

Rafael Leao, attaccante rossonero, si è così espresso in un'intervista post partita Portogallo-Qatar che ha segnato il suo esordio con la nazionale maggiore portoghese: "E' un'emozione e un grande orgoglio rappresentare la nostra squadra, sono molto contento per la vittoria. Sono stato sfortunato, ma prima o poi il gol arriverà. Pur essendo un amichevole, entriamo sempre per vincere. Ci dà più fiducia la vittoria, ma il Portogallo arriva sempre per vincere. Cerco di rispondere in campo per aiutare la squadra e se riesco a farlo posso essere convocato più spesso, ma dipende dall'allenatore”.