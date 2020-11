Prandelli a Sky: "Tutto più complicato dopo il gol preso, Donnarumma ha fatto due grandi parate"

Cesare Prandelli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sulla gara: "Non era facile, ci abbiamo provato. Non abbiamo ancora la continuità. Abbiamo preso gol subito su calcio d'angolo ed è diventato tutto più complicato. Davanti ci siamo ritrovati Donnarumma, ha fatto due grandi parate. Avremmo potuto tornare in partita".

Sulla prestazione: "Le cose buone ce le portiamo a casa, le altre le analizzeremo".

Sui gol subiti: "Dobbiamo lavorare lì e lavoreremo".

Su Vlahovic: "Non c'è un giocatore di vent'anni che fa la differenza in area di rigore. Ha ottime potenzialità, deve migliorare molto ma dal punto di vista dell'applicazione c'è. Dobbiamo anche cercare di recuperare al 100% Callejon e Ribery".