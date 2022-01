Primavera, Nasti a MTV: "Un onore allenarmi con Ibra e Leao. Derby? Vogliamo dimostrare che siamo più forti"

Queste le parole di Marco Nasti, attaccante della Primavera rossonera, ai microfoni di Milan TV in vista della ripresa del campionato: "Non è stato facile ripartire dopo un mese di stop. Arrivavamo da alcune belle vittorie, però abbiamo ripreso bene e siamo pronti per la ripresa del campionato".

Sul momento: "Vogliamo continuare sulla strada intrapresa prima dello stop del campionato. Io cerco sempre di mettermi a disposizioni del mister e della squadra".

Sugli allenamenti con la prima squadra: "E' un onore allenarsi con grandi giocatori come Ibrahimovic, Leao, Tomori e Romagnoli. Ti aiutano e ti danno morale".

Sui prossimi impegni ravvicinati: "Giocare il sabato e poi durante la settimana è un grande stimolo anche perchè gioca meno. Giocare così tanto ci aiuta a lavorare sull'intensità".

Sul derby: "Tutte le partite sono importanti, ma sappiamo che il derby è sempre una partita molto sentita e noi scenderemo in campo con la voglia di dimostrare che siamo più forti".