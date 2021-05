Raiola: "Se Ibra fosse andato al Real ci giocherebbe ancora"

Parlando delle differenze tra Real e Barcellona, Mino Raiola, intervistato da AS, ha tirato in ballo Ibrahimovic: "Per me - ha dichiarato - se Ibra fosse andato a Madrid, oggi ci giocherebbe ancora. Perché Zlatan non si forma sulla forza di una filosofia, ma su quella di un grande giocatore, come Benzema, Cristiano, Di Stéfano o Puskas. Sono formati sul talento puro e il Barça su una filosofia, su un'idea del gioco a cui tu o io potremmo partecipare se ti mettessero in quel sistema. Un'altra differenza, per me, è che il Madrid ha lasciato andare Cristiano. Il Barcellona non ha lasciato andare Messi, perché era fondamentale per la loro filosofia".