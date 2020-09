Ramaccioni: "Obiettivi del Milan? Lo scudetto è difficile ma con questi rinforzi può arrivare la qualificazione in Champions"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, il glorioso ex dirigente rossonero Silvano Ramaccioni ha parlato degli obbiettivi del Milan. Queste le sue parole: "Il club sta lavorando bene, mi sembra che stia facendo buone cose. E' chiaro che ancora non potrà vincere lo scudetto, però ci sono acquisti interessanti. Lo scudetto è difficile perchè ci sono squadre come Juve, Inter, Atalanta. Per la Champions vanno aggiunte anche Lazio e Napoli tra le altre e sarà una corsa complicata. Però i rinforzi stanno arrivando".