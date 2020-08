Rangnick: "Conferma Pioli meritata. Scelta giusta? È un'altra questione"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick, tra le altre cose, ha speso parole d’elogio per Stefano Pioli: "La squadra è stata la migliore post Coronavirus - ha dichiarato in merito al Milan - cambiare non sarebbe stato saggio né rispettoso. Pioli ha meritato la conferma, anche per la persona che è: l’ho apprezzato nelle interviste, sempre concentrato sugli obiettivi. Se poi è la scelta giusta nel medio e lungo termine è un’altra questione".