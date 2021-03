Rashford fa il punto sulla sua condizione:  "Conosco il mio corpo e so cosa posso fare fisicamente"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Manchester United, Marcus Rashford ha parlato della sua condizione fisica dopo il rientro dall'infortunio. Queste le sue parole: "Conosco il mio corpo e so cosa posso fare fisicamente e questo è tutto. Prendo una partita alla volta ed è la vita del calciatore. Possiamo riposare quando ci ritiriamo e per ora voglio giocare il più possibile. Recupero abbastanza bene dalle partite e dagli infortuni non ho dubbi, quindi non ho preoccupazioni".