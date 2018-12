Ravelli a MTV: "Higuaín deve dare di più. Ha problemi alla schiena, ma è ancora troppo nervoso"

Ospite a 'L'Inferno del Lunedì' a Milan TV, Arianna Ravelli del Corriere della Sera ha parlato così di Gonzalo Higuaín: "Sono critica verso Higuaín. Non ho visto la partecipazione al gioco di cui parla Gattuso e ho notato ancora troppo nervosismo. Ha questa smania di segnare che non lo aiuta, perdendo lucidità in zona pericolosa come il mancato assist per Suso. A fine gara si è un po' svegliato, ma ancora è troppo poco. Da Higuaín è lecito aspettarsi di più, ci sono le attenuanti del problema alla schiena".