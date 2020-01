Rebic: "Boban crede in noi giocatori, questo è importante. Sul mio ruolo..."

Ai microfoni di Sportske Novosti, Ante Rebic ha rilasciato queste dichiarazioni su Zvonimir Boban e sul suo ruolo: "Parlo con lui di solito dopo la partita ed è sempre lì per qualsiasi aiuto. Crede in noi giocatori e questo è molto importante per noi. A proposito, te lo dico, non sono un attaccante puro, un vero nove, e non sono mai stato un capocannoniere, ma ero regolarmente uno dei giocatori più importanti della squadra all'Eintracht e in nazionale. Personalmente, penso che ho certe qualità che sono sempre ben accette in ogni squadra e che rendono migliori i miei compagni di squadra. Dopo tutto, non sono in un club così grande per caso".