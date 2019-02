Reina a MTV: "Oggi non si deciderà nulla. Difesa di ferro? Il segreto è essere compatti e generosi verso i compagni"

Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Milan TV nel pre partita di Lazio-Milan: "Sicuramente oggi non si deciderà nulla. E' una gara difficile, ma sono 180 minuti. Dobbiamo avere la fiducia di ottenere un bel risultato in vista della partita di ritorno contro una squadra che gioca bene e che è una realtà del calcio italiano degli ultimi 4-5 anni. Sarà difficile. Abbiamo preparato la gara con la consapevolezza che non finisce qui, ma si giocheranno altri 90 minuti a Milano. Il segreto per subire pochi gol? Essere compatti ed essere generosi nello sforzo per i compagni, dando qualcosa in più. Ciò ci porterà dei benefici".