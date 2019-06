Reina: "Gattuso uomo vero. Inzaghi e Giampaolo? Grandissimi allenatori ma non spetta a me prendere la decisione"

Intervistato da Calciomercato.it, Pepe Reina ha parlato così: “Gattuso? Se c’è una parola che definisce Gattuso, per me, è “valori”. È un uomo vero, resta fedele ai suoi principi e alle sue radici”.

Sul continuare a lavorare con Gattuso: “Ho una relazione ottima con lui, ma se ha preso questa decisione a mente fredda bisogna rispettarla e guardare avanti. Ha dato il massimo per questa maglia, che sente come una seconda pelle, e il modo in cui è andato via lo ha confermato”.