Repice a MN: "Sarebbe stata una c***ata mandar via Maldini, Pioli e Ibra"

Francesco Repice, giornalista di Radio Rai, ha parlato del lavoro svolto da Maldini e Massara nella costruzione della squadra e nella loro volontà di proseguire con Pioli e Ibrahimovic: "Bisogna lasciar fare il pallone a chi lo conosce. Se no arrivano maghi, nomi esotici alla Rangnick. Magari Paolo Maldini qualcosa di calcio la conosce. Già era stata fatta una c***ata sesquipedale mandando via Gattuso, non è che si può continuare con le c***ate sesquipedali".

Clicca QUI per leggere la nostra intervista integrale!