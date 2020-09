Ricci: "Brahim Diaz è un talento, ma la scorsa stagione ha giocato solo 59 minuti. E' una scommessa"

Filippo Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così a "Tutti convocati" su Radio 24 l'arrivo al Milan di Brahim Diaz: "Brahim Diaz è sicuramente un talento, ma la scorsa stagione ha giocato solo 59 minuti. Hanno giocato altri, tanti altri, ma non lui. E il Manchester City, lo ha venduto. Poi Serie A e Liga sono due mondi diversi... Per me il Milan fa benissimo a scommettere su Brahim Diaz, ma non lo abbiamo mai visto giocare. Il talento c'è, altrimenti non lo prendevano Guardiola prima e il Real Madrid, poi. Sembra un ragazzo di talento, ma non giocava mai. E' una scommessa".