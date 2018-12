RMC SPORT - Bazzani a MN: "Higuain deve migliorare dal punto di vista mentale. Forse si è responsabilizzato troppo"

In merito alla sfida di domenica tra Higuain e Belotti in Milan-Torino, Fabio Bazzani ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "In trasferta Belotti ha più spazio e quindi riesce ad attaccare meglio la profondità. L'ho visto dal vivo contro il Bologna, ma non è ancora il vero Belotti, quello che abbiamo conosciuto due stagioni fa. Higuain? Il giocatore non si discute, deve migliorare dal punto di vista mentale. E' arrivato in una squadra che aveva bisogno di giocatori di personalità e forse il Pipita si è responsabilizzato troppo. Il Milan non può essere come la Juve in cui giocava Higuain, se è troppo nervoso non riesce a rendere al meglio. Gattuso sta facendo di tutto per farlo rendere al meglio, gli ha pure messo un giocatore vicino. Deve tornare sereno".