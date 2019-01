RMC SPORT - Bia: "Se al Genoa non sono pazzi lasciano andare Piatek al Milan"

Il noto agente Giovanni Bia è intervenuto a Quelli della Notte in onda su RMC Sport e sull'interesse del Milan per Piatek ha spiegato: "Visto che si parla davvero di tanti soldi credo si possa fare. Se al Genoa non sono pazzi lasciano andare Piatek al Milan. Certo che poi non sarà facile per il Genoa sostituirlo e per questo l'affare si dovrebbe fare velocemente".