RMC SPORT - Bocci (CorSera) a MN: "Il Milan è andato fuori giri, Higuain sta dimostrando di non essere un leader carismatico"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha dichiarato:

Sul momento del Milan: "Spesso nel calcio l'allenatore paga per tutti, ma non sembra il cambio allenatore porta ad un cambio di marcia. Il Milan ha avuto tanti infortuni, si è smarrito e purtroppo non vedo un leader in grado di tirare fuori la squadra rossonera da questa situazione. Higuain sta dimostrando di non essere un leader carismatico. Chiellini, per esempio, è il leader della Juventus, mentre nel Milan non c'è un giocatore così. Romagnoli diventerà un leader in futuro, Higuain invece è un perfetto solista".

Su Higuain: "Aveva così tanta voglia di vendicarsi della Juventus che ha sovvertito le regole dello spogliatoio e ha voluto a tutti i costi battere il rigore".

Sul Milan: "E' andato fuori giri. Al di là delle dichiarazioni, non mi sembra che ci sia un grande feeling tra Gattuso e Leonardo. Si sente il nome di Wenger, che però arriva da una realtà completamente diversa".