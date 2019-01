RMC SPORT - D'Amico: "Squalifica di Gattuso? Banti avrebbe potuto chiudere un occhio. Il rigore su Conti era netto"

Vincenzo D'Amico, ex giocatore della Lazio, ha commentato così la squalifica di Rino Gattuso dopo la Supercoppa ai microfoni di RMC Sport: "Squalifica di Gattuso? Serve buon senso, soprattutto dopo che un arbitro non ha diretto in modo perfetto la Supercoppa Italiana: il rigore su Conti era netto. Banti avrebbe potuto chiudere un occhio con Gattuso".