RMC SPORT - Di Gennaro: "Derby importante per la lotta alla Champions"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato nel Live Show di RMC Sport: "L'Inter ha l'Europa League da giocare, il Milan no. Se la Roma dovesse vincere stasera farebbe un bel salto. Queste sono quelle più accreditate anche se l'Atalanta resta una formazione sempre temibile. Il Milan dell'ultimo periodo, anche tralasciando il bel gioco, non dico sia la favorita ma quasi. Il derby sarà una partita importante. La Roma sembra si sia sbloccata, soprattutto Schick elogiato da Ranieri ieri in conferenza. Non sarà semplice arrivare quarti ma i giallorossi sono in lotta con Inter e Milan".