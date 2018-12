RMC SPORT - Dionigi: "Cutrone? Oggi più facile emergere per un giovane, ma lui merita"

Davide Dionigi, ex attaccante (tra le altre) del Torino e ora allenatore, è intervenuto a RMC Sport Live Show per parlare dei maggiori temi di giornata. Queste le sue dichiarazioni sull'attaccante rossonero Patrick Cutrone: "Non c’è più grande abbondanza di prima. Oggi è più facile per un giovane con ottime qualità per emergere. Lui però se l’è meritato per i mezzi e le qualità che ha".